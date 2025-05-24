Galatasaray'ın Otobüsüne Taşlı Saldırı
Süper Lig'de Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray kafilesi, maç öncesi taşlı saldırıya uğradı. Otobüsün camı kırıldı fakat futbolcuların sağlığına bir zarar gelmedi.
SÜPER Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden şampiyon Galatasaray kafilesi maç öncesi taşlı saldırıya uğradı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüse stat dışında taşlı saldırı düzenlendi. Galatasaray'ın 5'inci yıldız monte edilen otobüsünün bir camı atılan taş sonrası kırıldı. Futbolcu kafilesinden kimsenin olayda yaralanmaması yüreklere su serpti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor