Galatasaray'ın kulüp binasında depremzedeler kalacak

Galatasaray, İstiklal Caddesi'ndeki yer alan Hasnun Galip Kulüp binasını depremzedeler için açıyor. Başkan Özbek, çalışmaların başladığını açıkladı.

"TALEBELERİMİZ DE GELECEK"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili olarak "Büyük felaketten sonra barınma problemi ortaya çıkacak. Bizim de okulda okuyan talebelerimizin aileleri var orada. Onların bir kısmı buraya, İstanbul'a gelecekler. Onlara acil bir konaklama yeri yapmamız ihtiyacı doğdu. Ben de sevgili Fatih Demircan'dan rica ettim. Her katta 8-9 oda çıkıyor. Dolayısıyla süratle Hasnun Galip'i bu manada kullanmak için harekete geçtik" dedi.

"İNŞALLAH BİR DAHA YAŞAMAYIZ"

Dursun Özbek açıklamasını "Allah inşallah bizi bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya getirmez. Galatasaray olarak yaralan sarmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Aileleri konaklatacak şekilde hazırlıyoruz. inşallah tekrar böyle bir şey yaşamayız" sözleriyle tamamladı.