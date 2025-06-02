Galatasaray'ın kiralık yolladığı Mathias Ross için karar verildi

Galatasaray'ın kiralık yolladığı Mathias Ross için karar verildi
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Galatasaray'ın sezon başında Sparta Prag'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Mathias Ross için karar verildi. Çekya ekibi Ross'un bonservisini almama kararı aldı.

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Sparta Prag'a kiraladığı Mathias Ross'un geleceği belli oldu. yaşandı.

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK

Çekya basınında yer alan habere göre; Sparta Prag, 24 yaşındaki stoperin bonservisini almama kararı aldı. Bu doğrultuda oyuncunun Galatasaray'a geri döneceği belirtildi. Galatasaray, Ross'u 2022-23 sezonu başında Aalborg'tan 1.75 milyon euroya kadrosuna katmış ve sezon başında 1.2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Sparta Prag'a kiralamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Çekya ekibinde 17 maça çıkan Ross, 1 gol kaydetti. 24 yaşındaki stoper, 2025 yılında sadece 23 dakika süre aldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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