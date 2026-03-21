Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Brighton, sahasında ağırladığı Liverpool'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

WELBECK TEK BAŞINA YIKTI

American Express Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14 ve 56. dakikalarda Danny Welbeck kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 30. dakikada Milos Kerkez'den geldi.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve karşılaşmayı 90 dakika sahada tamamladı.

LIVERPOOL'A ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA DARBE

Bu sonuçla Liverpool, Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda önemli bir kayıp yaşadı ve 49 puanda kaldı. Brighton ise puanını 43'e yükseltti.

SIRADA ZOR MAÇLAR VAR

Arne Slot'un öğrencileri, milli aranın ardından FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Brighton ise ligde Burnley deplasmanına çıkacak.