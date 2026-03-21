Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı

Brighton, Danny Welbeck'in golleriyle Liverpool'u 2-1 yendi. Galatasaray'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Liverpool, ligde aldığı bu mağlubiyetle önemli bir puan kaybı yaşadı.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Brighton, sahasında ağırladığı Liverpool'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

WELBECK TEK BAŞINA YIKTI

American Express Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14 ve 56. dakikalarda Danny Welbeck kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 30. dakikada Milos Kerkez'den geldi.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve karşılaşmayı 90 dakika sahada tamamladı.

LIVERPOOL'A ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA DARBE

Bu sonuçla Liverpool, Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda önemli bir kayıp yaşadı ve 49 puanda kaldı. Brighton ise puanını 43'e yükseltti.

SIRADA ZOR MAÇLAR VAR

Arne Slot'un öğrencileri, milli aranın ardından FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Brighton ise ligde Burnley deplasmanına çıkacak.

Alper Kızıltepe
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEkkgfzv Yhhfddnnb:

Liverpol iyi değildi bizimkiler kötü ve korkaktı başta hoca olmak üzere

Haber YorumlarıLeven Ergün:

OKAN BURUK TAKTİKLERİ 9 DAKKADA 3 GOL YEDİRDİ,,AVRUPA FATİHİİ TISSS FISSS FOSSS

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maça başlar başlamaz kabusu yaşadı! Liverpool'a Ekitike şoku

Bu kare maçın 3. dakikasında çekildi
Batshuayi'den Galatasaray taraftarını delirten beğeni

Galatasaray'ın eski yıldızı bu kareye beğeni attı, taraftar çıldırdı
Asensio'nun bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı

Bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı

Avrupa'nın kalbi diken üstünde! İran'ın gizli silahı uykuları kaçırdı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Maça başlar başlamaz kabusu yaşadı! Liverpool'a Ekitike şoku

Bu kare maçın 3. dakikasında çekildi
Batshuayi'den Galatasaray taraftarını delirten beğeni

Galatasaray'ın eski yıldızı bu kareye beğeni attı, taraftar çıldırdı
Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı

Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı