Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kadroda yer almıyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, kamp kadrosunda Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira ile yeni transferler Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha yer almıyor.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Fernando Muslere, Leo Dubois, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu.