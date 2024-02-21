Galatasaray'ın eski yöneticisi, Mehmet Büyükekşi'nin ihracı için dilekçe verdi

Galatasaray'ın eski yöneticisi Sedat Doğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kulüp üyeliğinden kesin ihraç kararıyla disiplin kuruluna sevk edilmesi adına üç farklı dilekçe verdi.

3 FARKLI DİLEKÇE VERİLDİ

Üç ayrı başvuruda bulunan Sedat Doğan, Mehmet Büyükekşi'nin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesini talep etti. Başvuru dilekçelerinde; Mehmet Büyükekşi'nin başka bir kulübe (Gaziantep FK) üye olması konusunda doğru beyanda bulunmaması, "Yalancı" imasıyla Galatasaray başkanlığı hakkında küçük düşürücü ifade kullanması ve Atatürkçü-Cumhuriyetçi değerleri taşımaması ihraç istemi gerekçeleri olarak gösterildi.

"İLGİLİ DİLEKÇEYİ VERDİK"

Konuyla ilgili Sözcü'ye konuşan Sedat Doğan başvuruyu doğrulayarak, "Daha önceki divan kurulu toplantısında Galatasaray üyelerinin olmazsa olmaz üç özelliğinden bahsettim; namuslu, şerefli ve vatansever olmaları... Eğer bu özellikten birine sahip değilseniz bu kulüpte üye olarak kalamazsınız. Bizim vatanseverlik anlayışımızla Büyükekşi'ninki uyuşmadığından kendisinin Galatasaray kulüp üyeleriyle aynı yerde bulunmasına gerek ve imkan yoktur. Kulüpten çıkarılması için ilgili dilekçeyi verdik" dedi.