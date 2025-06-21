Galatasaray'ın Eski Yöneticisi Dikran Gülmezgil Hayatını Kaybetti
Galatasaray Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil'in vefat ettiği duyuruldu. Kulüp, Gülmezgil'in kulübe yaptığı sayısız hizmetler için başsağlığı diledi.
Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil hayatını kaybetti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 13642 sicil numaralı üyesi, eski yönetim kurulu üyemiz, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyemiz Dikran Gülmezgil'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze sayısız hizmetleri olan Dikran Gülmezgil'i kaybetmenin acısını derinden yaşıyor, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor