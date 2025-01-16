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Galatasaray'ın eski hocası Beşiktaş'ın başına geçiyor

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Bir zamanlar Galatasaray'ın da antrenörlüğünü yapan Roberto Mancini Beşiktaş'ın hoca adayları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ekim ayından beri takım çalıştırmayan 60 yaşındaki hoca ile temasın kurulduğu ve olumlu yanıt alındığı öğrenildi.

Teknik direktör arayışlarına devam eden ve Sergen Yalçın'dan gelen olumsuz yanıtın ardından Edin Terzic, Niko Kovac, Roger Schmidt, Paulo Fonseca, Razvan Lucescu ve Felix Magath gibi isimlerle ilgilenen Beşiktaş'ta sürpriz bir aday ortaya çıktı.

GALATASARAY'I DA ÇALIŞTIRDI

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan İtalyan teknik adam, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra boşa çıkmıştı. Geçtiğimiz ekim ayından beri takım çalıştırmayan 60 yaşındaki hoca ile temasın kurulduğu ve olumlu yanıt alındığı ifade edildi.

Galatasaray'ın eski hocası Beşiktaş'ın başına geçiyor

2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Mancini, sonrasında Inter, Zenit ve İtalya Milli Takımı'nın hocalığını yaptı. İtalyan efsane, Ekim 2024'te ise Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.

2020'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

İtalya'nın başına 2017/18 sezonunda geçen Roberto Mancini, 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarına katılmak için mücadele vermişti.

Galatasaray'ın eski hocası Beşiktaş'ın başına geçiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

İm-kan-sız. Beşiktaş jimnastik kulübünde para yok. Mancini doğru düzgün kadrolarla çalışabilen bir td. Bjk şu an için bunu sağlayamaz. Hatta hocanın parasını bile ödeyemez.

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

HABERLER bakalım kimi teknik direktör yapacak hangisi tutacak :)))) Geçen hafta Şifo'ya imzalattınız, sonra akşamında Montella'ya imza attırdınız, sonra Sergen yaptınız, arkasından İsmail Kartal'a 3 yıllık imza attırdınız, bugünde Mancini :) Bakalım ne zaman doğru yolu bulacaksınız.

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