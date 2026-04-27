Galatasaray'ın derbi galibiyeti İzmir'de coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın derbi galibiyeti İzmir'de coşkuyla kutlandı
GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, maçtan sonra İzmir'de sarı-kırmızılı takımın taraftarları derbi galibiyetini coşkuyla kutladı.

GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, maçtan sonra İzmir'de sarı-kırmızılı takımın taraftarları derbi galibiyetini coşkuyla kutladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Maçı 10 kişi tamamlayan Fenerbahçe karşısında sarı-kırmızılı takımın gollerini; Victor Osimhen, Barış Yılmaz ve Lucas Torreira attı. Lider Galatasaray aldığı galibiyetle, ezeli rakibi ve ligin 2'ncisi konumdaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 7'ye çıkarırken şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından İzmir'de Galatasaray taraftarları, sokaklara çıkarak takımlarının derbi galibiyetini coşkuyla kutladı. Kentin birçok noktasında kutlama yapan taraftarların en yoğun şekilde bir araya geldikleri yer Alsancak Mahallesi Gündoğdu Meydanı ve çevresi oldu.

Araçları ve motosikletleri ile trafiğe çıkan taraftarlar kornaya basıp 'Şampiyon Cimbom' tezahüratları yaparak galibiyeti kutlarken, çok sayıda taraftar da ellerinde Galatasaray bayrakları ile kutlamalarda yer aldı.

Öte yandan, polis ekipleri kutlamalar esnasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
