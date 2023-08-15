Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçında gol attı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçıyla birlikte bu sezonki ilk golünü kaydetti. Icardi, mücadelenin 24. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçıyla birlikte bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Rams Park'ta Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi bu sezon ilk kez 11'de görev aldı. Icardi, mücadelenin 24. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi, 71. dakikada yerini Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı. - İSTANBUL