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Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı

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Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Alvaro Morata transferi için yeni bir gelişme yaşandı. Milan, transfer yapmadan Morata'yı göndermek istemiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalacak 8 takımı belirleyecek play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. İtalyan ekibi Milan ve Hollanda takımı Feyenoord'un eşleşmesi sonrasında ise sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig devi Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna katmak istediği Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı. Sarı-kırmızılılar transferi gerçekleştiremeyebilir.

İŞLER KARIŞTI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile eşleşmesi, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Santiago Gimenez'in durumunu belirsizleştirdi. Bu eşleşme sonrası Hollanda ekibinin, Gimenez'i takımda tutacağı öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından yeni bir forvet arayışına yönelen Milan, golcü transferini bitirmeden Alvaro Morata'yı takımdan göndermek istemiyor.

Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray, oyuncu ve kulübü Milan ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağlamıştı. Galatasaray, Morata ile yıllık 6 milyon eurodan anlaşmaya varırken, Milan ile 8 milyon euro zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama anlaşması sağlamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon euroya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıosman baglar:

işiniz gücünüz kolpa hani bitmişti hani yoldaydı

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