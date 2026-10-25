Galatasaray ile Fenerbahçe yarın 407. kez derbide karşı karşıya geliyor

Galatasaray ile Fenerbahçe yarın oynanacak derbiyle 407. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 150'ye 131 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 19 puanla 2. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.

407. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 406 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 150 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 131 defa rakibini mağlup etti. İki takım 125 müsabakada ise yenişemedi. Bu maçlarda Kanarya'nın 546 golüne, Aslan 508 golle karşılık verdi.

Ligde 139. maç

İki takım, Süper Lig tarihinde ise 138 kez mücadele etti. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 39 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 46 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 137 gol attı.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında 7'si lig, 2'si, Süper Kupa ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele de berabere sona erdi.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar 2 kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede düdük çaldı. Söz konusu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı