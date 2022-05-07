Galatasaray'ı ipten aldı! Fernando Muslera yıllar sonra bir ilke imza attı

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda deneyimli kaleci Fernando Muslera kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

7 YIL SONRA İLK

Fernando Muslera, Başakşehir ataklarında kalesinde devleşirken, karşılaşmayı da toplam 10 kurtarış ile tamamladı. Böylece Uruguaylı kaleci, 2014-2015'ten bu yana Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.

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