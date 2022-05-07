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Galatasaray'ı ipten aldı! Fernando Muslera yıllar sonra bir ilke imza attı

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ı ipten aldı! Fernando Muslera yıllar sonra bir ilke imza attı

Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Fernando Muslera, yaptığı 10 kurtarışla kalesinde devleşti. Uruguaylı eldiven, 2014-2015 sezonundan bu yana en çok kurtarışa imza attığı maçı oynadı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda deneyimli kaleci Fernando Muslera kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

Galatasaray'ı ipten aldı! Fernando Muslera yıllar sonra bir ilke imza attı

7 YIL SONRA İLK

Fernando Muslera, Başakşehir ataklarında kalesinde devleşirken, karşılaşmayı da toplam 10 kurtarış ile tamamladı. Böylece Uruguaylı kaleci, 2014-2015'ten bu yana Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Süper Lig, Muslera, Spor, Haberler

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