Galatasaray'ı ipten aldı! Fernando Muslera yıllar sonra bir ilke imza attı
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Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Fernando Muslera, yaptığı 10 kurtarışla kalesinde devleşti. Uruguaylı eldiven, 2014-2015 sezonundan bu yana en çok kurtarışa imza attığı maçı oynadı.
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda deneyimli kaleci Fernando Muslera kurtarışlarıyla maça damga vurdu.
7 YIL SONRA İLK
Fernando Muslera, Başakşehir ataklarında kalesinde devleşirken, karşılaşmayı da toplam 10 kurtarış ile tamamladı. Böylece Uruguaylı kaleci, 2014-2015'ten bu yana Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.
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