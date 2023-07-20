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Galatasaray'ı haftalarca oyaladıktan sonra reddetti! Leandro Paredes, Türkiye'ye gelmiyor

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kadrosuna katmak istediği Leandro Paredes, sarı-kırmızılılardan gelen teklifleri reddetti. Galatasaray'ı haftalardır oyalayan Arjantinli futbolcu, PSG'de kalmak istedi ancak bu talebi de kabul görmedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listenin en başında olan isimlerden Leandro Paredes, sarı-kırmızılıları reddetti. PSG'de kalmak isteyen ancak teknik direktör Luis Enrique ile yaptığı görüşme sonrası bu talebinin de gerçekleşmeyeceği netlik kazanan futbolcunun, en ciddi talibi Lazio.

YENİ ADRESİ LAZIO OLABİLİR

Di Marzio'nun haberine göre; Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Leandro Paredes, Paris Saint-Germain'de kalmak için her şeyi yapıyor. Ancak teknik direktör Luis Henrique'nin planları arasında yer almayan futbolcu, rotayı Lazio'ya kırabilir.

KARİYERİ

Arjantin'de Boca Juniors altyapısında yetişen Paredes, Avrupa'da Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi.

Galatasaray'ı haftalarca oyaladıktan sonra reddetti! Leandro Paredes, Türkiye'ye gelmiyor

Galatasaray'ı haftalarca oyaladıktan sonra reddetti! Leandro Paredes, Türkiye'ye gelmiyor

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Paris Saint Germain Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

ismail athan:

bir dünya şampiyonu bu amatör ve batmış ligde ne işi var 36 yaşında gelsin bir iki yıldızla bu lig kaliteli olmaz önce seyircisi olmayan ilçe takımları ligden men etsinler mahale takımların bile seyircisi var

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