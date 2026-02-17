Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Bogdanka'ya konuk olacak
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun altıncı haftasında yarın Polonya'nın Bogdanka takımıyla karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, gruptaki son maçında Knack'e yenilmişti.
Galatasaray HDI Sigorta, ?CEV Şampiyonlar Ligi grupları B Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Polonya'nın Bogdanka ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Globe Sports Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, gruptaki son maçında konuk olduğu Belçika temsilcisi Knack'e 3-2 yenildi.
Galatasaray HDI Sigorta, grubunda Polonya ekibiyle karşılaştığı ilk müsabakada rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor