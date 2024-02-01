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Galatasaray HDI Sigorta İtalya'da mağlup oldu

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Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında İtalya temsilcisi Mint Vero Volley Monza takımına 3-0 mağlup oldu. Serinin rövanşı 6 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

SALON: Di Monza Arena

HAKEMLER: Tomislav Popovic, Jose Caramez Pereira

MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic, Loeppky, Maar, Mujanovic, Galassi, Beretta, Gil Kreling, Di Martino, Gaggini (L), Szwarc

GALATASARAY HDI SİGORTA: Mijailovic, Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Ahmet Tümer, Beytullah Hatipoğlu (L), Kujundzic, Aykut Acar, Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Osman Çağatay Durmaz

SETLER: 25-17, 25-14, 25-16

SÜRE: 70 dakika (23', 23', 24')

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında İtalya temsilcisi Mint Vero Volley Monza takımına 25-17, 25-14 ve 25-16'lık setler sonucu 3-0 mağlup oldu. Serinin rövanşı 6 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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