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Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma, pas ve taktik çalışmaları yapıldı; yarın saat 11.00'de tekrar antrenman yapılacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, topla ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla süren antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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