Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda Gökşen Fitik'in sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, milli basketbolcu Gökşen Fitik'in sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring formasını 2 yıldır başarıyla terleten oyuncumuz Gökşen Fitik, kulübümüz ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atmıştır. Gelecek sezon da sarı-kırmızılı forma ile mücadele edecek olan oyuncumuz Gökşen Fitik'e başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."