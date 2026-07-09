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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda Gökşen Fitik'in sözleşmesi uzatıldı

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, milli basketbolcu Gökşen Fitik ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme yeniledi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, milli basketbolcu Gökşen Fitik'in sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring formasını 2 yıldır başarıyla terleten oyuncumuz Gökşen Fitik, kulübümüz ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atmıştır. Gelecek sezon da sarı-kırmızılı forma ile mücadele edecek olan oyuncumuz Gökşen Fitik'e başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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