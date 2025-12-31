Haberler

Galatasaray MCT Technic, Gianmarco Pozzecco ile sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ünlü İtalyan antrenör Gianmarco Pozzecco ile 2026/27 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı. Pozzecco, hem oyuncu hem de antrenör olarak kariyerinde önemli başarılar elde etmiş bir isim.

GALATASARAY MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, kulüp ve milli takım düzeyinde edindiği antrenörlük tecrübesiyle Avrupa basketbolunun önemli figürlerinden biri olan Gianmarco Pozzecco ile 2026/27 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imzaladı.

15 Eylül 1972 doğumlu olan Gianmarco Pozzecco, İtalyan basketbolunun hem oyuncu hem de antrenör olarak en ikonik isimlerinden biri olarak tanınıyor. Oyun kurucu pozisyonunda görev yaptığı kariyerinde Varese, Fortitudo Bologna ve Khimki gibi kulüplerin formalarını giyen Pozzecco, ayrıca İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonaları ve 2004 Atina Olimpiyatları'nda görev alan; kulüp kariyerinde ise İtalya Serie A şampiyonlukları ve EuroLeague finalleri yaşadı.

Aktif basketbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe adım atan Pozzecco, Sassari ile 2019 yılında FIBA Europe Cup şampiyonluğu yaşayarak 2019 FIBA Europe Cup Yılın Antrenörü seçildi. Sassari ile ortaya koyduğu üstün performansın ardından Milano, ASVEL ve Cedevita gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev alan Pozzecco, 2022–2025 yılları arasında İtalya Milli Takımı başantrenörü olarak EuroBasket ve Dünya Kupası sahnesinde ülkesini temsil etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

