Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında, reklam vererek, bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası istemiyle dava açıldı.

YASADIŞI BAHİS REKLAMINDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yazgan "şüpheli", Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı vekilinin 16 Eylül 2024'te savcılığa yaptığı müracaat üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Galatasaray ile Çaykur Rize spor arasında 14 Eylül 2024'te oynanan müsabakada Galatasaraylı sporcuların formalarının sırt üst kısmında ve stadyumun dijital led panolarında "meritking.news" reklamlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden gönderilen yazıya göre, yurt dışı kaynaklı söz konusu web sitesinin çevrimiçi-online bahis oynatmak amacıyla hizmet verdiği kaydedildi.

'SOMUT BİR BİLGİ YOKTUR'

İddianamede, sanık Yazgan'ın ifadesine de yer verildi.

Buna göre Yazgan, ihbara konu sponsorluk sözleşmesini hem Sportif AŞ adına hem de spor kulübü adına kendisinin imzaladığını aktararak, "Meritking.news isimli internet haber sitesinin reklamının forma ve çeşitli alanlarda kullanılması için imzaladık. İnternet sitesinin yasa dışı bahisle ilgili olduğuna dair bir bilgimiz yoktur. Halen daha bahse konu internet sitesinin yasa dışı bahisle ilgili olduğuna dair kamuoyuna yansımış somut bir bilgi yoktur. Biz sponsorluk görüşmelerinden sonra bu sitenin reklamını yapıp yapamayacağımıza dair Türkiye Futbol Federasyonundan görüş sorduk. Futbol Federasyonu da sitenin reklamının kullanılmayacağına dair bir görüş belirtmedi. Bunun üzerine bahse konu internet sitesinin bir haber sitesi olduğu düşüncesiyle sponsorluk anlaşmasını imzaladık." beyanında bulundu.

'HİÇBİR MADDİ MENFAAT SAĞLAMAMIŞTIR'

Yazgan, 14 Eylül 2024'te kulübün Çaykur Rizespor ile oynadığı futbol müsabakasında sitenin reklamının hem formanın sırt kısmında hem de stadyumda kullanıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Akabinde 16 Eylül 2024'te Net Holdingden şirketimize, bünyelerinde merit isimli otellerin bulunduğuna, bu sponsorluk anlaşmasının marka ihlali niteliğinde olduğuna, aynı zamanda merit isimli yasa dışı bahis sitelerinin bulunduğuna dair bir ihtarname gönderildi. Bunun üzerine yaptığımız değerlendirmede, sponsorluk sözleşmesini 17 Eylül 2024'te askıya aldık ve aynı gün çıktığımız maçta da sitenin reklamlarını kullanmadık. 30 Eylül 2024 tarihinde ise sponsorluk anlaşmasını feshettik. Bu sponsorluk anlaşmasında kulübümüz hiçbir maddi menfaat sağlamamıştır. 119 yıllık tarihe sahip Galatasaray camiasının herhangi bir yasa dışı bahis veya benzeri bir konuyla ilişkilendirilmesi kabul edilemez."

İddianamede, söz konusu reklamın Galatasaray Spor Kulübü adına Yazgan tarafından yapılan görüşmeler ve imzalanan sözleşme neticesinde yapıldığı, bu haliyle söz konusu suçtan Yazgan'ın sorumlu olduğu belirtildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Yazgan'ın "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesine muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapse ve 3 bin güne kadar para cezasına çarptırılması istendi. Yazgan hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, geçen sezon imzaladığı bir sponsorluk sözleşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz yıl, bir medya ajansı tarafından sponsorluk birimimize önerilen ve Türkiye Futbol Federasyonunun yazılı izni doğrultusunda dijital spor haber platformu ile imzalanan sponsorluk anlaşması, söz konusu iznin TFF tarafından kaldırılması ardından tarafımızdan derhal feshedilmiştir. Söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak kulübümüzün maddi bir menfaat elde etmediği belgelerle sabittir. Bugün, Kulübümüz Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Eray Yazgan hakkında dava açıldığı haberleri basında yer almıştır.

Bahsi geçen dava, Sayın Yazgan'ın kulübümüzün bağlı ortaklığı Galatasaray Sportif AŞ adına imzaladığı sözleşmeye ilişkindir ve bu konuyla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir. Galatasaray Spor Kulübü, 120 yıllık onurlu geçmişinde olduğu gibi bugün de şeffaflık, sorumluluk ve hukuka saygı ilkeleriyle hareket etmeye devam etmektedir. Kulübümüzün ve kulüp değerlerimizin yasa dışı bahis veya benzeri gayrimeşru faaliyetlerle ilişkilendirilmesi asla kabul edilemez.

Süreç sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Galatasaray isminin hiçbir şaibenin gölgesinde kalmayacağına inancımız tamdır. Bu dava vesilesiyle Galatasaray'ı hedef alarak karalama ve iftira kampanyası yürütmeye cüret eden kişi ve kurumlar hakkında ise yasal süreçler gecikmeksizin ve istisnasız olarak başlatılacaktır."