Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'den olay sözler: Transferlerle ben ilgilenmiyorum

Galatasaray'da bugün Cenk Ergün'ün istifa ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Galatasaray Futbol Direktörü Ergün, bu iddiaları yalanladı.

"ASILSIZ BİR HABER ÇIKTI"

İstifa iddiaları hakkında konuşan Cenk Ergün,"Asılsız bir haber çıktı, sonra onun devamı da geldi. İlk başta istifamı verip, başkanımızın kabul etmediği yönünde bir haber çıktı. İstifa nasıl bir müessesedir; İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz. Hem anlam olarak yanlış hem de gerçekleri yansıtmıyor" dedi.

"TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİN İÇİNDE DEĞİLİM"

Transfer hakkında konuşan Galatasaray Futbol Direktörü Ergün, "Şu anda kamptayım, verilmiş olan görev doğrultusunda, takımımızla birlikteyiz. Takımımızı en iyi şekilde hazırlamak için buradayız.Bu bir görev dağılımıdır. Zamanları, anları değişebilir. Ben başından beri takıma yakın olarak hareket ediyorum. Dolayısıyla transfer görüşmeleri de devam ediyor. Şu an anlamıyla o kadar içinde değilim" ifadelerini kullandı.

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