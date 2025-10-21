Galatasaray Futbol Akademisi'nde Yeni Direktör Murat Dizdar
Galatasaray Futbol Akademisi'nin yeni direktörü Murat Dizdar oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Dizdar ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Murat Dizdar, daha önce çeşitli kulüplerde önemli görevlerde bulunmuştu.
Galatasaray Futbol Akademisi'nin yeni direktörü Murat Dizdar oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada akademi direktörlüğü için Dizdar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce Bucaspor ve Altınordu'da sportif direktörlük, Trabzonspor ve Sivasspor'da altyapı koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Murat Dizdar, son olarak Ümraniyespor'da futbol direktörlüğü görevini yürüttü.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor