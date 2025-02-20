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Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Daha dün maç yönetti! Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay

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Dün gece uzatmalara giden PSV-Juventus maçını yöneten Slavko Vincic, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide de düdük çalacak. Slovenyalı hakem, derbiden 2 gün önce de 22 Şubat Cumartesi günü Bravo ile Koper takımları arasında oynanacak maçı da yönetecek.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü derbide karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic, 2010 yılından itibaren FIFA hakemi olarak görev yapıyor.

DEV MAÇLAR YÖNETTİ

Kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ve eleme aşamasında toplam 48 maçı yöneten Vincic, geçen sezon Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan ve Madrid ekibinin 2-0 kazandığı final maçında düdük çaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde de grup ve eleme aşamasında 34 karşılaşmada görev alan Slavko Vincic, 2021-2022 sezonunda da Eintracht Frankfurt ile Rangers'in karşı karşıya geldiği ve Frankfurt'un penaltı atışları sonucunda 6-5 kazandığı finali yönetti. 45 yaşındaki hakem, bu sezon da Devler Ligi'nde 7 mücadelede düdük çaldı.

İKİ TAKIMIN DA DAHA ÖNCE MAÇLARINI YÖNETTİ

Sloven hakem, daha önce Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe'nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.

Daha dün maç yönetti! Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay

DERBİDEN 2 GÜN ÖNCE DE MAÇA ÇIKACAK

Öte yandan Slavko Vincic, Slovenya Futbol Federasyonu tarafından Slovenya Ligi'nin 22. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü TSİ 15.00'te Bravo ile Koper takımları arasında oynanacak mücadelede görevlendirildi. Bu durumda Vincic, ülkesinin liginde maç yönettikten 2 gün sonra Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev alacak.

Daha dün maç yönetti! Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

iyi bir hakem buradaki detay galatasaray tarafsız ve iyi hakemi sevmez cin con sahtekarlık yaparsa bu hakem bunu yemez onun için okan olsun cin con olsun ağlamaya başladı

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

futbol en büyük uyuşturucudur öyle olmasa araplar milyarlar harcamaz ülkenin gündemi bu mu olmalı açlık fakirlik esaret pahalılık tan insanlar nefes alamazken bir gurubada bu fener g.saray safsataları dayatılıyor ve onlarda dünyadan haberleri olmadığı için aynı muhabbetin üzerinde tepinip duruyor yazık toplum çürüyor

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