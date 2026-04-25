Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.
RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan