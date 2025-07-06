Galatasaray, Fabian White Jr. ile Anlaşma Sağladı

Galatasaray, Fabian White Jr. ile Anlaşma Sağladı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Amerikalı forvet Fabian White Jr. ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzaladı. White, geçtiğimiz sezon Manisa BBSK'da 30 karşılaşmada 14.5 sayı ve 4.6 ribaund ortalamasıyla oynadı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Fabian White Jr. ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray, atletizmi, çok yönlü oyunu ve Avrupa'da gösterdiği yükseliş grafiğiyle dikkat çeken Amerikalı forvet Fabian White Jr. ile 2025-2026 sezonu için sözleşme imzaladı. Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nde gösterdiği skorer performansla adından sıkça söz ettiren 202 cm boyundaki Amerikalı forvet Fabian White Jr.'a başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

26 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Manisa BBSK ile Basketbol Süper Ligi'nde 30 karşılaşmada görev alırken, 14.5 sayı, 4.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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