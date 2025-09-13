Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Mağlup Etti

GALATASARAY, Süper Lig'in 5'inci haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 15'e çıkardı. Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'un konuğu oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi Batuhan Kolak yönetti. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ile Hakan Yemişken üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip Eyüpspor; Felipe Monteiro, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Umut Meraş, Svit Seslar, Obeng Ampem ve Denis Draguş ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Galatasaray ise; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Leroy Sane ve Mauro Icardi ile sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümünde etkili pozisyon çıkmadı. Galatasaray topla daha fazla oynayan taraf olsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Eyüpspor ise kontra ataklarla Galatasaray kalesine yüklendi fakat net fırsat yakalayamadı. 41'inci dakikada Galatasaray'da Gabriel Sara, karşılaşmadaki ilk isabetli şutu çeken isim oldu. 45'inci dakikada Lucas Torreira yayın gerisinden kaleyi yokladı fakat kaleci Felipe Monteiro soluna uzanarak topu çıkardı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya her iki takım da aynı kadrolar ile devam etti. 64'üncü dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Mauro Icardi'nin ceza sahası içerisine ortasına Barış Alper Yılmaz kafayla vurdu fakat kaleci Felipe Monteiro topu güçlükle çeldi. Üst üste ataklar üreten Galatasaray, 69'uncu dakikada etkili geldi. İlkay Gündoğan'ın pasında topla hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye sert vurduğu meşin yuvarlak direkten oyun alanından dışarıya çıktı. 73'üncü dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Ahmed Kutucu'nun pasında altıpas üzerinde topla buluşan Mauro Icardi'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Galatasaray, 75'inci dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı solundan Barış Alper Yılmaz yine kaleyi yokladı, sert giden topu kaleci Felipe Monteiro kurtardı. 89'uncu dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hatalı pasın arasına giren Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içerisine doğru hareketlenen Yunus Akgün'ü gördü. Altıpas üzerinde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 15'e çıkardı. Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.

UĞURCAN VE İLKAY İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydiler. Eyüpspor mücadelesine iki oyuncu da ilk 11'de başlarken, 90 dakika süre aldılar.

NEFRET YOK, FUTBOL VAR MESAJI

Eyüpspor - Galatasaray karşılaşmasının santra vuruşu sonrasında oyuncular "Nefret Yok, Futbol Var" mesajı vermek için 1 dakika hareketsiz kaldı. Öte yandan karşılaşma öncesi her iki takımın oyuncuları da özel siyah tişörtle ısınmaya çıktı.