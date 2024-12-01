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Galatasaray - Eyüpspor Maçında Gol Dolu Beraberlik

Galatasaray - Eyüpspor Maçında Gol Dolu Beraberlik
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Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Eyüpspor'un öne geçmesinin ardından Galatasaray cevap verdi, ancak son dakikalarda Eyüpspor eşitliği sağladı.

(İSTANBUL) - Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftası'nda konuk ettiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da Rams Park Stadyumu'nda başlayan karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.

Emre Akbaba'nın 13. dakikada attığı golle Eyüpspor, Galatasaray karşısından 1-0 öne geçti. 45 artı 5'te Barış Alper Yılmaz'ın golüyle Galatasaray durumu 1-1'e getirdi. 47. dakikada Roland Sallai'nin golüyle Galatasaray skoru 2-1 yaptı. 71. dakikada Prince Obeng Ampem'in golüyle Eyüpspor beraberliği yakaladı ve durumu 2-2 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA / Spor
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