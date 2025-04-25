Galatasaray, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

- Galatasaray, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.