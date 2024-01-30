Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, JDA Bourgogne Dijon'a mağlup oldu
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ikinci maçında JDA Bourgogne Dijon'a 96-93 mağlup oldu. Maç Sinan Erdem Salonu'nda oynandı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ikinci maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'a 96-93 mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Galis Salins (Letonya), Marius Ciulin (Romanya), Peter Praksch (Macaristan)
Galatasaray Ekmas: Corey Walden 8, Sadık Emir Kabaca 12, Miralem Halilovic 7, Dee Bost 17, Jonah Radebaugh 4, Klemen Prepelic 14, Akwasi Yeboah 5, Buğrahan Tuncer 5, David McCormack 21
Başantrenör: Zvezdan Mitrovic
JDA Bourgogne Dijon: Leyton Hammonds 20, Jacques Alingue, David Holston 15, Gregor Hrovat, Cameron Hunt 11, Ahmad Caver 14, Robin Ducote 2, Giovan Oniangue 17, Allan Dokossi 17
Başantrenör: Laurent Legname
1. Periyot: 38-24 (Galatasaray lehine)
Devre: 60-44 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 83-63 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL