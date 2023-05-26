Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Galatasaray, 36'lık yıldız Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı

Spor Haberleri

Galatasaray, 36 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in bir sezon daha takımda kalacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi.

Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı

Mertens'in mukavelesindeki 25 maça çıkması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzayacağı maddesi, şart karşılandığı için hayata geçti.

Sarı-Kırmızılı forma ile bu sezon 31 resmi karşılaşmaya çıkan Dries Mertens, 7 gol atıp 4 asist üretti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Dries Mertens Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title