Galatasaray, Dries Mertens'e Veda Mesajı Yayınladı

Galatasaray, Dries Mertens'e Veda Mesajı Yayınladı
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Galatasaray Kulübü, gelecek sezon kadroda olmayacak Belçikalı futbolcu Dries Mertens için duygusal bir teşekkür mesajı yayımladı. Mertens'in saha içindeki ve dışındaki etkisi vurgulandı.

Galatasaray Kulübü, gelecek sezon kadroda olmayacağı açıklanan Belçikalı futbolcu Dries Mertens için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "Teşekkürler Dries. Bazı vedalar, kelimelere sığmaz, 3 yıl önce geldiğinde sadece bir futbolcu değil gerçek bir lider, bir ağabey, bir örnek olmuştu Dries Mertens. Saha içinde cesaretiyle, zekasıyla ve özgüvenli duruşu ile oyunu değiştiren adamdı o." ifadeleri kullanıldı.

Mertens'in çocuklarıyla birlikte Galatasaray ailesinin ferdi olduğuna yer verilen mesajda şunlar kaydedildi:

"Dries saha dışında da dokundu kalplerimize. Mütevazılığıyla, samimiyetiyle, gülümsemesiyle... Galatasaray'ı bir kulüpten fazlası yapan, birlik ve beraberliğe en çok inananlardan biriydi. ve onunla birlikte Kat da, Ciro da bu ailenin en sıcak üyelerinden oldular. Kat'ın güler yüzü, Ciro'nun neşesi ve bir gülüşü... Hepsi bir bütün yaptı bu hikayeyi. Ne kadar çok sevdilerse bu kulübü, bu şehri... Bir o kadar da çok sevildiler. Şimdi ayrılık vakti. Ama senin ismin, anıların, liderliğin, insanlığın bu formanın tarihine altın harflerle yazıldı bile Dries. Her şey için teşekkür ederiz. İyi ki bizden biri oldun. Tekrar görüşmek dileğiyle..."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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