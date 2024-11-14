Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Almanya'nın Wolfsburg takımına 5-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında da puan alamadı.
Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Wolfsburg takımına 5-0 yenildi.
Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı üçüncü maçta da puanla tanışamadı. Wolfsburg ise ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.
İki takım, grubun 4. haftasında 20 Kasım Çarşamba günü Almanya'da karşı karşıya gelecek. Wolfsburg Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak.