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Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı

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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Almanya'nın Wolfsburg takımına 5-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında da puan alamadı.

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Wolfsburg takımına 5-0 yenildi.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı üçüncü maçta da puanla tanışamadı. Wolfsburg ise ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.

İki takım, grubun 4. haftasında 20 Kasım Çarşamba günü Almanya'da karşı karşıya gelecek. Wolfsburg Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak.

Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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