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Galatasaray'da Osimhen ve Lemina sakatlandı

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Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ve Gabonlu futbolcu Mario Lemina’nın, sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiğini ve tedavi süreçlerinin devam ettiğini duyurdu.

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ve Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın, sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiğini ve tedavi süreçlerinin devam ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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