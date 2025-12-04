Haberler

Galatasaray'dan kaçar gibi giden futbolcuya büyük şok

Güncelleme:
Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nelsson, İtalya'da zor günler geçiriyor. Serie A'da düzenli forma şansı bulan Nelsson, takımının galibiyet alamaması ve küme düşme riskiyle karşı karşıya. Nelsson, geçtiğimiz yazdan beri Galatasaray'a dönme niyetinde olmadığını belirtti. Ancak, Hellas Verona'nın küme düşme ihtimali ve Nelsson'un 8 milyon euro değerindeki satın alma opsiyonunun kullanılması giderek zorlaşıyor.

Galatasaray'dan kiralanarak Hellas Verona'ya giden Victor Nelsson, Serie A'da düzenli forma şansı bulmasına rağmen takımının içinde bulunduğu kötü tablo nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Verona, bu sezon ligde galibiyet alamayan iki takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

GALİBİYET YOK, PUANLAR YETERSİZ

Serie A'da geride kalan 13 haftada Hellas Verona henüz galibiyet elde edemedi ve yalnızca 6 puan toplayabildi. Ligin son sırasında yer alan İtalyan ekibi, şimdiden küme düşme adaylarının başında gösteriliyor. Takımın bu performansı Nelsson'un geleceğini de belirsizliğe sürüklüyor.

NELSSON: GALATASARAY'A DÖNMEYECEĞİM

Danimarkalı savunmacı, milli maç arasındaki röportajında geleceğiyle ilgili, "Bu yaz ne olacağını göreceğiz ama geleceğimin Galatasaray'da olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim" demişti.

OPSİYON ZORA GİRDİ

Hellas Verona'nın ligde kalma ihtimali giderek azalırken, Nelsson'un sözleşmesindeki 8 milyon euro satın alma opsiyonunun kullanılması da zor görünüyor. Kulübün küme düşmesi halinde finansal olarak bu transferi gerçekleştirmesi beklenmiyor.

13 MAÇTA FORMA GİYDİ

27 yaşındaki stoper, Verona formasıyla şu ana kadar 13 maçta süre aldı. Bireysel olarak iyi performans göstermesine rağmen takımın kötü gidişatı Nelsson'u da olumsuz etkiliyor.

Bunun yüzünden Süper Kupa maçında Beşiktaş'a beş sıfır yenildik.. Mantıklı karar... Galatasaray taraftarı da Nelson'u hiç istemiyor.. Genç Arda yetişiyor. Nelson Geri ülkesine dönsün.

