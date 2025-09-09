Haberler

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu planı! Transfer olacağı tarih belli oldu

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu planı! Transfer olacağı tarih belli oldu
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, yaz transfer döneminde uzun uğraşlar verdiği ancak transferini sonuçlandıramadığı Hakan Çalhanoğlu için yeni planını belirledi. Hakan ile görüşen Galatasaray, oyuncudan yeni sözleşmeye imza atmamasını istedi. Sarı-kırmızılılar, Inter ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Hakan'ı gelecek yaz 10 milyon euro civarında bir bonservisle kesin olarak transfer etmek istiyor.

Süper Lig devi Galatasaray, Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu yaklaşık 2.5 aydır transfer etmek istedi ancak mutlu sona ulaşamadı. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'a transfer olmak isteyen Hakan Çalhanoğlu için yeni bir plan geliştirdi.

GALATASARAY'DAN HAKAN'A: SÖZLEŞME UZATMA

Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile iletişime geçerek oyuncuya gelecek adına transfer garantisi verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin Inter ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan milli yıldıza sözleşmesini uzatmaması gerektiğini aktardığı öğrenildi.

10 MİLYON EURO CİVARINA TRANSFER BİTECEK

Inter'in bu yaz Hakan için 25 milyon euro bonservis beklentisini çok bulan Galatasaray, maliyet nedeniyle transferde sona yaklaşamamıştı. Cimbom, yaptığı bu stratejiyle birlikte gelecek yaz sözleşmesinde son seneye giren Hakan'ı 10 milyon euro civarında bir bonservisle kadrosuna katmayı hedefleyecek. Sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki milli oyuncuyu 2026 yılında kesin olarak transfer etmek istediği öğrenildi.

INTER PERFORMANSI

Inter formasını şu ana kadar 183 maçta giyen Hakan, 38 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Ahmet Davutoğlu: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın

Davutoğlu isyan etti: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.