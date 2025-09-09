Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu planı! Transfer olacağı tarih belli oldu

Süper Lig devi Galatasaray, Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu yaklaşık 2.5 aydır transfer etmek istedi ancak mutlu sona ulaşamadı. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'a transfer olmak isteyen Hakan Çalhanoğlu için yeni bir plan geliştirdi.

GALATASARAY'DAN HAKAN'A: SÖZLEŞME UZATMA

Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile iletişime geçerek oyuncuya gelecek adına transfer garantisi verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin Inter ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan milli yıldıza sözleşmesini uzatmaması gerektiğini aktardığı öğrenildi.

10 MİLYON EURO CİVARINA TRANSFER BİTECEK

Inter'in bu yaz Hakan için 25 milyon euro bonservis beklentisini çok bulan Galatasaray, maliyet nedeniyle transferde sona yaklaşamamıştı. Cimbom, yaptığı bu stratejiyle birlikte gelecek yaz sözleşmesinde son seneye giren Hakan'ı 10 milyon euro civarında bir bonservisle kadrosuna katmayı hedefleyecek. Sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki milli oyuncuyu 2026 yılında kesin olarak transfer etmek istediği öğrenildi.

INTER PERFORMANSI

Inter formasını şu ana kadar 183 maçta giyen Hakan, 38 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.