Galatasaray'dan gönderilen Jelert için karar 3 maçta verildi

Süper Lig devi Galatasaray'ın Kopenhag'tan 9 milyon euro karşılığında transfer ettiği ancak bir türlü beklenen verimi alamadığı Elias Jelert, kiralık olarak gittiği Southampton'da da istenilen performansı sergileyemedi.

SOUTHAMPTON'IN KARARI 3 MAÇTA BELLİ

Galatasaray'ın Championship ekibi Southampton'a kiraladığı 22 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Elias Jelert için İngiliz kulübü tarafından karar verildi. Southampton, Galatasaray'a 300 bin euro kiralama bedeli verdiği Jelert'in sözleşmesinde yer alan 8.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

SORUMSUZ DAVRANIŞLAR VE KÖTÜ PERFORMANS

İngiliz kulübünün sadece 3 maçta süre alan Jelert'in kötü performans sergilemesi ve antrenmanlarda olan isteksiz tavırları nedeniyle oyuncudan hoşnut kalmadığı ve yola devam etmeme kararı aldıkları dile getirildi. Bu durumda Jelert'in sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Yeni takımıyla 3 maçta 99 dakika süre alan Jelert, skor katkısı veremedi. 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.