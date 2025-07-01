Galatasaray'dan 8,1 Milyar Liralık Sermaye Artışı

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Galatasaray, mevcut sermayesini 5,4 milyar liradan 13,5 milyar liraya çıkarma kararı aldı. Elde edilecek fonun büyük bir kısmı Türkiye Bankalar Birliği'ne ayrılacak.

Galatasaray, 8,1 milyar liralık sermaye artırımına gidildiğini duyurdu.

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, bedelli sermaye artırımının yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtildi.

Bildirime göre, 27 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 5,4 milyar lira olan mevcut sermayenin 8,1 milyar lira arttırılarak (Yüzde 150) 13,5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

Sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun yüzde 80'i Türkiye Bankalar Birliği, yüzde 15'i futbolcu, teknik ekip ve bonservis, yüzde 5'i de vergi ödemeleri için kullanılacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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