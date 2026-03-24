Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Bigarelli ameliyat oldu

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü Alberto Bigarelli'nin bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Bigarelli, dinlenme süresince takımın başında olamayacak.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü Alberto Bigarelli'nin omurilik kanalına düşmüş bel fıtığı parçalarının çıkarılması (lomber sekestrektomi) için ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'mızın başantrenörü Alberto Bigarelli, sponsor hastanemiz Acıbadem'de lomber sekestrektomi ameliyatı geçirmiştir. Başantrenörümüz dinlenme sürecinin devamı nedeniyle Ankara deplasmanında takımımızın başında yer alamayacaktır. Takımımız, karşılaşmaya yardımcı antrenörümüz Emre Türkileri yönetiminde çıkacaktır. Başantrenörümüz Alberto Bigarelli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Can Öcal
