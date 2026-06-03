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Galatasaray Kulübünde şubelerin görev dağılımı belli oldu

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Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek başkanlığındaki 93. yönetim kurulunun erkek ve kadın basketbol, voleybol, yelken, kürek, sutopu, yüzme, atletizm, judo, binicilik, briç, tenis, espor, satranç gibi şubelerdeki görev dağılımı açıklandı.

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 93. yönetim kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:

Erkek Basketbol: Mecit Mert Çetinkaya

Kadın Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara

Tekerlekli Sandalye Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara

Kadın Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül

Erkek Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül

Yelken: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

Kürek: Metin Öztürk

Sutopu: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

Yüzme: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

Otizm Yüzme Şubesi: Tanur Lara Yılmaz

Atletizm : Eray Yazgan, Mecit Mert Çetinkaya

Judo: Emir Aral

Binicilik: Metin Öztürk, Ozan Bingöl Yurtsever

Briç: Mehmet Saruhan Cibara

Tenis : Mehmet Saruhan Cibara

Espor: Ozan Bingöl Yurtsever

Satranç: Tanur Lara Yılmaz

Kaynak: AA / Can Öcal
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