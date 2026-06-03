Galatasaray Kulübünde şubelerin görev dağılımı belli oldu
Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek başkanlığındaki 93. yönetim kurulunun erkek ve kadın basketbol, voleybol, yelken, kürek, sutopu, yüzme, atletizm, judo, binicilik, briç, tenis, espor, satranç gibi şubelerdeki görev dağılımı açıklandı.
Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 93. yönetim kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:
Erkek Basketbol: Mecit Mert Çetinkaya
Kadın Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara
Tekerlekli Sandalye Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara
Kadın Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül
Erkek Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül
Yelken: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
Kürek: Metin Öztürk
Sutopu: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
Yüzme: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
Otizm Yüzme Şubesi: Tanur Lara Yılmaz
Atletizm : Eray Yazgan, Mecit Mert Çetinkaya
Judo: Emir Aral
Binicilik: Metin Öztürk, Ozan Bingöl Yurtsever
Briç: Mehmet Saruhan Cibara
Tenis : Mehmet Saruhan Cibara
Espor: Ozan Bingöl Yurtsever
Satranç: Tanur Lara Yılmaz