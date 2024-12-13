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Galatasaray'dan Avrupa'da saç baş yolduran istatistik

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. maçında Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, turnuvanın lig etabında yaşadığı puan kayıplarının hepsini deplasmanda yaptığı 3 maçta yaşadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalardan hepsinden beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk oldu ve 90+2'de yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç, sarı-kırmızılılarla ilgili çarpıcı bir istatistiği gözler önüne serdi.

AVRUPA LİGİ'NDE 100. MAÇ

Galatasaray, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın 2 numaralı futbol turnuvasında "dalya" dedi. Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı takımı Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 100 maça ulaştı. Söz konusu müsabakalarda 40 galibiyet, 26 yenilgisi bulunan Galatasaray, 34. kez de berabere kaldı. Galatasaray, "Kupa 2"de attığı 161 gole karşılık 130 gol yedi.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazanamadı. Avrupa Ligi'nde sahasında PAOK, Elfsborg ve Tottenham'ı yenerek iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda RFS ve AZ Alkmaar maçlarının ardından Malmö müsabakasını da kazanamadı. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerinin üstünlük kurmasına engel olan Galatasaray, üç mücadeleden de beraberlikle döndü.

İLK GOLÜ YESE DE YENİLMİYOR

Öte yandan Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçta ilk golü yemesine rağmen mağlup olmadı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki AZ Alkmaar deplasmanında 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ardından Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor karşılaşan Galatasaray, yine ilk golü yedi. Müsabakada 2-1 öne geçen Cimbom, üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'lik skorla beraberliğe razı oldu. Daha sonra ligde Net Global Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 geri düştüğü müsabakayı 3-2 kazandı. Son olarak Malmö karşısında yine ilk golü yiyen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

18 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

SON 2O MAÇIN SADECE 2'SİNDE KAYIP

Ayrıca sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın sadece 2'sini kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 9'undan beraberlikle ayrıldı. Cimbom, bu süreçte sadece 2 kez mağlup oldu.

Galatasaray'dan Avrupa'da saç baş yolduran istatistik
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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