Galatasaray'da mutlu son yakın! Manchester City ile görüşmeler olumlu gidiyor

Galatasaray, kaleci pozisyonu için ana hedefi olan Ederson için Manchester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmeler hem kulüp hem de oyuncu bazında olumlu şekilde sürüyor.

Süper Lig devi Galatasaray, yeni sezondaki kaleci transferinde çalışmalarını sürdürürken sıcak bir gelişme yaşandı.

EDERSON İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson'u kadrosuna katmak adına görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla görüşme yaptığı ve olumlu seyrettiğini dile getirildi.

DONNARUMMA PLANLARDA YOK

Haberde, PSG'li kaleci Donnarumma seçeneğinin gündemde olmadığı ve kulüp tarafından Ederson transferine odaklanıldığı ifade edildi.

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

2017 yılından bu yana Manchester City kalecini koruyan tecrübeli file bekçisi, çıktığı 372 karşılaşmanın 168'inde kalesinde gol görmedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
