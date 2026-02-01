Galatasaray'da Leroy Sane planı
Galatasaray'da sakatlık yaşayan Leroy Sane'nin 4–6 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, sarı-kırmızılı camia Gabriel Sara'da uygulanan özel bağ tedavisiyle Sane'yi de planlanandan daha erken döndürmeyi hedefliyor.
- Leroy Sane'nin sağ ayak bileğinde dış yan bağ yırtığı ve kanama tespit edildi.
- Leroy Sane'nin tahmini sahalara dönüş süresi 4-6 hafta arasında öngörüldü.
- Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Juventus maçlarında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'a yıldız oyuncusu Leroy Sane'den kötü haber geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında sağ ayak bileğine darbe alan Sane'nin dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi.
4-6 HAFTA BOYUNCA FORMA GİYEMEYECEK
Tedavisine başlanan 30 yaşındaki Alman oyuncunun tahmini sahalara dönüş süresinin 4-6 hafta arasında olacağı öngörüldü.
SARA'YA UYGULANAN YÖNTEM KULLANILACAK
Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Juventus karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ancak yıldız oyuncuya Gabriel Sara'da uygulanan özel bağ tedavisi yöntemi uygulanarak beklenenden daha erken sahalara dönmesi hedefleniyor.
SAKATLIĞI NEDENİYLE KAÇIRDIĞI MAÇLAR
Sane, kariyerinde daha önce geçirdiği sakatlıklar ve hastalıklar sebebiyle toplam 115 maçta forma giyememişti.