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Galatasaray'da Kerem Tunçeri istifa etti

Spor Haberleri

Galatasaray'da Kerem Tunçeri istifa etti

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini yapan Kerem Tunçeri'nin istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini yapan Kerem Tunçeri'nin istifa ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021/22 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri istifa etmiştir. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kerem Tunçeri Galatasaray basketbol Spor Haberler

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