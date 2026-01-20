Haberler

Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da kader günü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Atletico Madrid karşısında hem Avrupa hedefi hem de sezonun gidişatı açısından kritik bir maça çıkarken, galibiyet temiz bir sayfa açacak, olası kayıp ise yönetim ve Okan Buruk üzerindeki baskıyı artıracak.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacak.
  • Galatasaray, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye yenildi ve Gaziantep ile berabere kaldı.
  • Galatasaray, Lookman, Fofana ve Frattesi gibi isimleri transfer edemedi.

Galatasaray, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından tüm dikkatini Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid maçına çevirdi. Sarı-kırmızılı camia, bu karşılaşmayı yalnızca bir Avrupa mücadelesi değil, aynı zamanda bir dönüm noktası olarak görüyor.

SONUÇLAR CAMİAYI KENETLEDİ

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybedilen finalin etkisi sürerken, Gaziantep karşısında alınan beraberlik Galatasaray'da moral kaybına yol açtı. Üst üste gelen bu sonuçlar, camiada birlik havasını da beraberinde getirdi.

TRANSFERLERİN GERÇEKLEŞMEMESİ MORALLERİ BOZDU

Lookman, Fofana ve Frattesi gibi isimlerin kadroya katılamaması, sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamayan sürecin daha da sorgulanmasına neden oldu. Yapılamayan transferler, mevcut tabloya olumsuz etki etti.

RAMS PARK'TA TEMİZ SAYFA FIRSATI

RAMS Park'ta oynanacak Atletico Madrid karşılaşması, Galatasaray için sadece Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefi açısından değil, aynı zamanda psikolojik anlamda da büyük önem taşıyor. Galibiyet halinde takımın moralinin yükselmesi ve ligde yaşanan puan kayıplarının geri planda kalması bekleniyor.

KAYIP HALİNDE OKLAR YÖNETİME VE OKAN BURUK'A DÖNECEK

Atletico Madrid karşısında alınacak olası bir olumsuz sonuç, sezon başındaki iddialı kadro yapılanmasına rağmen yaşanan dalgalı performansın daha yüksek sesle sorgulanmasına yol açacak. Bu senaryoda eleştirilerin yönetim ve teknik direktör Okan Buruk üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Okan Buruk geldi geleli Galatasaray transfer dönemlerin de turbilansa giriyor puanlar kaybediyor ama sonra bi şekil de toparlıyor hoca hakkını yemeyelim

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Gaysaraya canı gönülden basarlar diliyorum.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

okan yolcu gitmeli Galatasaray gibi bi kulübe küçük kalıyor kabiliyeti yetmiyor.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa karasal:

Habere bak. Resme bak. Tüm medya fb li. Hepiniz GS nin yenileceğini ve fark yiyeceğini dört gözle bekliyorsunuz ama avucunuzu yalayacaksınız.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti

Dünyanın en yaşlı futbolcusu hayatını kaybetti
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti

Dünyanın en yaşlı futbolcusu hayatını kaybetti
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum

Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: F.Bahçe forması giymek istiyorum