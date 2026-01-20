Galatasaray'da kader günü
Galatasaray, Atletico Madrid karşısında hem Avrupa hedefi hem de sezonun gidişatı açısından kritik bir maça çıkarken, galibiyet temiz bir sayfa açacak, olası kayıp ise yönetim ve Okan Buruk üzerindeki baskıyı artıracak.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacak.
- Galatasaray, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye yenildi ve Gaziantep ile berabere kaldı.
- Galatasaray, Lookman, Fofana ve Frattesi gibi isimleri transfer edemedi.
Galatasaray, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından tüm dikkatini Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid maçına çevirdi. Sarı-kırmızılı camia, bu karşılaşmayı yalnızca bir Avrupa mücadelesi değil, aynı zamanda bir dönüm noktası olarak görüyor.
SONUÇLAR CAMİAYI KENETLEDİ
Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybedilen finalin etkisi sürerken, Gaziantep karşısında alınan beraberlik Galatasaray'da moral kaybına yol açtı. Üst üste gelen bu sonuçlar, camiada birlik havasını da beraberinde getirdi.
TRANSFERLERİN GERÇEKLEŞMEMESİ MORALLERİ BOZDU
Lookman, Fofana ve Frattesi gibi isimlerin kadroya katılamaması, sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamayan sürecin daha da sorgulanmasına neden oldu. Yapılamayan transferler, mevcut tabloya olumsuz etki etti.
RAMS PARK'TA TEMİZ SAYFA FIRSATI
RAMS Park'ta oynanacak Atletico Madrid karşılaşması, Galatasaray için sadece Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefi açısından değil, aynı zamanda psikolojik anlamda da büyük önem taşıyor. Galibiyet halinde takımın moralinin yükselmesi ve ligde yaşanan puan kayıplarının geri planda kalması bekleniyor.
KAYIP HALİNDE OKLAR YÖNETİME VE OKAN BURUK'A DÖNECEK
Atletico Madrid karşısında alınacak olası bir olumsuz sonuç, sezon başındaki iddialı kadro yapılanmasına rağmen yaşanan dalgalı performansın daha yüksek sesle sorgulanmasına yol açacak. Bu senaryoda eleştirilerin yönetim ve teknik direktör Okan Buruk üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.