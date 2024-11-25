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Galatasaray'da Kaan Ayhan, haftalarca forma giyemeyecek

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Galatasaray'da Bodrum FK maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Bodrum FK maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın sağlık durumu belli oldu.

ARKA ADALESİNDEN SAKATLANDI

Maçta ağrı hisseden Kaan'ın sağ üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan'ın tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KAÇ HAFTA FORMA GİYEMEYECEK?

Kaan Ayhan'ın adale sakatlığı sebebiyle en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu süreçte AZ Alkmaar, Eyüpspor, Sivasspor ve Malmö maçlarını kaçıracak.

Galatasaray'da Kaan Ayhan, haftalarca forma giyemeyecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Muhahayt

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Orta saha oynayınca iyi oynuyor onun haricinde pek iyi oynamıyor defansta

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