Galatasaray'da Kaan Ayhan, haftalarca forma giyemeyecek

Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Bodrum FK maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın sağlık durumu belli oldu.

ARKA ADALESİNDEN SAKATLANDI

Maçta ağrı hisseden Kaan'ın sağ üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan'ın tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KAÇ HAFTA FORMA GİYEMEYECEK?

Kaan Ayhan'ın adale sakatlığı sebebiyle en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu süreçte AZ Alkmaar, Eyüpspor, Sivasspor ve Malmö maçlarını kaçıracak.