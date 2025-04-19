Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Şafak vakti bu fotoğraf ile duyuruldu! 3'ü de Türkiye'ye getirildi
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 2-0 kazandıkları Bodrum FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yılmaz, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Sipay Bodrum FK RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Maç öncesi sarı kırmızılıların başarılı oyuncusu Barış Alper sarı kart sınırından bulunuyordu.

EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

Milli oyuncu 31. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Eyüpspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Galatasary 27 Nisan tarihinde deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Hakem görev adamı olduğunu gösterdi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET K.:

Bizimde fred yoktu önemli maçta. Gese görev başında

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.