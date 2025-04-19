Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 2-0 kazandıkları Bodrum FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yılmaz, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Sipay Bodrum FK RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Maç öncesi sarı kırmızılıların başarılı oyuncusu Barış Alper sarı kart sınırından bulunuyordu.
EYÜPSPOR MAÇINDA YOK
Milli oyuncu 31. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Eyüpspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Galatasary 27 Nisan tarihinde deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.