Galatasaray'da 1 Haziran 2026 31 Mayıs 2027 dönemi bütçesi kabul edildi

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemi bütçesi tasarısı üyelerin oylamasına sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 döneminde 4 milyar 165 milyon TL gelir, 3 milyar 803 milyon TL de gider hedeflenirken, faiz giderleri ve kur farklarıyla diğer kalemlerin eklenmesiyle 6 milyar 978 milyon TL gelir, 8 milyar 884 milyon TL de giderin olması bekleniyor.

"Sizlerin desteğiyle hayal ettiğimiz projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oylama ve konuşmaların sona ermesinin ardından kapanış konuşması yaptı. Sarı-kırmızılılarda sürekliliğin önemine değinen Özbek, "23 Mayıs'ta gideceğimiz seçimde genel kurul kime teveccüh gösterirse göstersin gelen kardeşlerimin de benim yaptığım başarının daha üzerine çıkacağından son derece eminim. Genel kurulun takdiri. Genel kurulun seçeceği kardeşlerimizin de her zaman yanında olacağım" dedi.

Güzel bir genel kurul toplantısı geçirdiklerini ifade eden Başkan Özbek, "Katılan tüm üyelerimize, yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bize duyduğunuz güveni büyük bir sorumluluk bilinci ile taşımaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız projeler için en büyük enerjiyi veren, yaptığımız birlik, beraberlik ve sevgi iklimidir. Sizlerin desteğiyle hayal ettiğimiz projeleri gerçekleştirmeye ve daha büyük başarılara imza atamaya da devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı