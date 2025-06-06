Galatasaray Çağdaş Faktoring, Elif Bayram ile Anlaştı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Elif Bayram ile Anlaştı
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, milli basketbolcu Elif Bayram ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bayram, 7 sezondur Beşiktaş forması giymişti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında milli basketbolcu Elif Bayram ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7 sezondur ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş forması ile mücadele eden ve takım kaptanlığı görevi de yapan Elif Bayram'a yeni sezonda parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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