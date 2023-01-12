Galatasaray bombayı patlattı! Sarı-kırmızılılar Sivasspor'un deneyimli sol beki ile anlaşma sağladı

Galatasaray ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi ile anlaştı. Galatasaray, 30 yaşındaki deneyimli sol bek için Sivasspor'la 600 bin Euro + Emre Taşdemir karşılığında prensip anlaşmasına vardı.

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini koruyan Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı başladı. Sarı-kırmızılıların Demir Grup Sivasspor'un oyuncusu Uğur Çiftçi ile anlaştığı öğrenildi.

600 BİN EURO + EMRE TAŞDEMİR

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Uğur Çiftçi için 1.5 milyon Euro isteyen Demir Grup Sivasspor ile görüşen Galatasaray, uzun pazarlıklar sonucunda 600 bin Euro ve Emre Taşdemir karşılığında anlaşma sağladı.

OKAN BURUK ÖZELLİKLE İSTEDİ

Sarı-kırmızılıların Uğur Çiftçi'yi transfer etmesinde Okan Buruk'un özel isteği ve raporunun önemli rol oynadığı öğrenildi.

BU SEZON 13 MAÇA ÇIKTI

30 yaşındaki deneyimli sol bek, 2018 yılında Gençlerbirliği'nden Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan tecrübeli futbolcu 1 asist yaptı.