Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-krımızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor