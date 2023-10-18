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Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.